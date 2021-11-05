الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

تايوان
تايوان

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الجمعة، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة واحدة محلية وست حالات قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم، نقلًا عن المركز، إن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في "تايبيه"، وهي لامرأة إندونيسية في الثلاثينات من عمرها، عملت في تايوان منذ فترة من الوقت.

وترجع حالات الإصابة الست القادمة من الخارج، لأربعة مواطنين تايوانيين، عادوا مؤخرًا من فرنسا وتايلاند وسنغافورة وكمبوديا، بينما الحالتان الآخريان لمواطنين من فيتنام واليابان، حسبما أفاد المركز.

وحالات الإصابة القادمة من الخارج لخمسة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم من سن المراهقة والأربعينيات من عمرهم.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفًا و437 إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفًا و427 حالة إصابة محلية، منذ 15 مارس، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، ما زال عند 847 حالة.

حالات الإصابة كورونا الأوبئة في تايوان تايوان سنغافورة

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