صور أجسادهن من فتحة سرية.. ننشر أقوال ضحايا صاحب ملابس محل العمرانية

تضمنت أوراق التحقيقات في اتهام صاحب محل ملابس العمرانية بالتجسس على فتيات وسيدات أثناء تغيير ملابسهن داخل غرفة البروفة أقوال عدد من الضحايا بينهن الفتاتان مكتشفتا الواقعة واللتان قدمتا البلاغ ضده والسبب في كشف جريمته.

حصلت "الدستور" على نص أقوال ضحايا المتهم اللاتي أدلين بتفاصيل جريمته، حيث كشفته إحداهن متلبسا داخل المحل.

قالت مقدمة البلاغ مريم مجدي 19 سنة طالبة في المحضر الذي حمل رقم 94 أحوال وقيد برقم 15103 جنح العمرانية أنها أثناء تواجدها داخل غرفة البروفة لقياس فستان اختارته من محل المتهم فوجئت بصديقتها تصرخ وتطالبها بعدم خلع ملابسها والخروج فورا من غرفة القياس، حيث إن المتهم يتلصص عليها من ثقب بجدار الغرفة الخشبية.

وقالت دميانة فايز 22 سنة، مقدمة البلاغ الثانية، إنها أثناء تواجدها برفقة صديقتها مريم في محل المتهم بشارع فاطمة رشدي في العمرانية شاهدته أثناء اختلاس النظر إلى صديقتها أثناء قياسها فستانا داخل غرفة البروفة ما دفعها للتشاجر معه والاستغاثة بالمارة الذين أمسكوا به ثم اتصلت بالنجدة التي حضرت وألقت القبض عليه.

وخلال التحقيقات تقدمت فتاة ثالثة للإدلاء بأقوالها، حيث قالت إنها كانت متواجدة في المحل منذ شهرين لقياس فستان وتخشى أن يكون المتهم قام بتصويرها، حيث لم تعلم أنه يتجسس عليها وعندما علمت من وسائل الإعلام لما تعرضت له الفتاتان الأخريان قررت التوجه للإبلاغ واتهامه بالتجسس عليها أثناء تواجدها بغرفة البروفة.

وأنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في اتهام صاحب محل ملابس بمنطقة العمرانية بالتجسس على الفتيات في غرفة تبديل الملابس "البروفة" من فتحة سرية أحدثها المتهم في جدار الغرفة الخشبي وقررت إحالته الى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض.

وتسلمت النيابة تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول تفريغ هاتف المتهم الذي أثبت وجود عدد من الصور لفتيات أثناء تغيير ملابسهن داخل غرفة تبديل الملابس بالمحل واشار الى ان اغلبية الصور لم ترصد وجوه الفتيات كون الثقب في منتصف جدار العرفة وهو ما كان يتيح للمتهم تصوير أجسادهن فقط علاوة على أن الصور مبهمة الملامح ومشوشة.

كانت وجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض وقررت تحريز هاتفه وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.

وباشرت جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في بلاغ طالبتين ضد مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية، لقيامه بالتجسس عليهما وتصويرهما من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس.

الحيلة الشيطانية التي لجأ إليها مالك محل ملابس العمرانية، لمشاهدة والتجسس على السيدات في غرفة تغيير الملابس، كشفتها فتاة أثناء تواجدها داخل المحل لشراء الملابس وقيامها بالتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فشعرت بأن هناك من يتجسس عليها.

وخرجت الفتاة مسرعة من غرفة الملابس تسأل مالك المحل عن أفعاله الخارجة، ورد عليها بالنفي، فقامت بإبلاغ شرطة النجدة على الفور بقيام مالك محل الملابس بالتجسس عليها داخل غرفة تغيير الملابس.

تلقي الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئتا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لتبديل الملابس.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة تبديل الملابس، حيث انتظر دخول الفتاة إلى البروفة ودخل إلى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها أثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

بفحص هاتف المتهم تبين احتواؤه على عدد من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.