الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مطبعة تُزيف الأدوية ومستحضرات التجميل بأسماء شركات شهيرة بالغربية

أدوية
أدوية

نجحت الداخلية في ضبط مطبعة بدون ترخيص بالغربية، حيث ضبط بداخلها كمية كبيرة من عبوات أدوية ومستحضرات تجميل، منسوبة للعديد من الشركات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بإدارة المطبعة المشار إليها بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير واصطناع عبوات الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع منتجات تلك الشركات المغشوشة أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية على علب الأدوية لترويج البضائع منتهية الصلاحية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر على (مجموعة كبيرة من المطبوعات المعدة لتصنيع عبوات العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مطبعة بدون ترخيص الغربية عبوات أدوية مستحضرات تجميل

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وائل لطفي

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ضبط مطبعة تُزيف الأدوية ومستحضرات التجميل بأسماء شركات شهيرة بالغربية

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