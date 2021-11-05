الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملات أجنبية غير شرعي بالمنيا

ضبط تاجر عملات أجنبية
ضبط تاجر عملات أجنبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث قام المتهم بجمع مبلغ 2.5 مليون جنيه من الضحايا، وذلك بزعم توظيفها في الاتجار بالعملة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام "أحد الأشخاص – شقيقه "متواجد بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عموله مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على بالاشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حاليًا بتلك الدولة، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (2.5 مليون جنيه مصري).

اجهزة الامن أحد الأشخاص المنيا النقد الأجنبي لاتجار بالعملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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