الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24750 متر سلك كهربائي منتج نهائي مغشوشة

سلك كهربائي منتج
سلك كهربائي منتج نهائي مغشوشة

تمكنتالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (24750 متر "سلك كهربائي" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 3,1000 طن "نحاس خام" مستلزمات إنتاج بدون بيانات "مجهولة المصدر" – 2620 قطعة بكر فارغ واستيكر أدوات إنتاج , بالإضافة إلى خط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية) بمحافظة القليوبية وضبط (1,15 طن مواد خام "سوائل" مستلزمات إنتاج بدون بيانات "مجهولة المصدر" – 198000 عبوة أدوية بيطرية "مضاد حيوي – خافض حرارة – مسكن آلام – مضاد التهابات" منتج نهائى لعلاج الحيوانات والدواجن بدون بيانات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الثروة الحيوانية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لإنتاج وتعبئة الأدوية البيطرية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية وضبط (15,75 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني - 12 عبوة "مغذي أعلاف" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

24750 متر سلك كهربائي منتج نهائى مغشوشة مقلدة إحدى العلامات التجارية

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وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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