أحد أبطال حرب أكتوبر.. القوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، اللواء أ.ح عبدالمنعم سعيد، الذي تولى العديد من الوظائف القيادية، حيث عُين قائداً للجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، ومحافظاً لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى، سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .