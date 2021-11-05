الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحد أبطال حرب أكتوبر.. القوات المسلحة تنعى اللواء عبدالمنعم سعيد

اللواء عبد المنعم
اللواء عبد المنعم سعيد

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، اللواء أ.ح عبدالمنعم سعيد، الذي تولى العديد من الوظائف القيادية، حيث عُين قائداً للجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، ومحافظاً لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى، سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

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