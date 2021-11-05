الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

38 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نادي الجياد بإشراف قضائي كامل

إنتخابات نادي اصحاب
إنتخابات نادي اصحاب الجياد

انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نادي أصحاب الجياد في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة، وإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، وإشراف إداري متميز من قبل مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية.

وشهدت انتخابات نادي الجياد إقبالًا متزايدًا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحًا.

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إنتخابات نادي اصحاب الجياد

وحرصت الدكتورة صفاء الشريف على التواجد منذ التاسعة صباحًا لمتابعة الانتخابات ومتابعة جميع الإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات وحسن تعاون موظفي الشباب والرياضة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أظهر موظفو الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزامًا كبيرًا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

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إنتخابات نادي اصحاب الجياد

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نادى أصحاب الجياد يبلغ 45 الف و219 عضواً كما أشارت إلي أن عمليات التصويت ستتم في 50 لجنة.

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إنتخابات نادي اصحاب الجياد

وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إيقاف عمليات التصويت خلال فترة صلاة الجمعة، ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس إدارة النادي 4 مرشحين هم سيد سمرة، سمير عبد الحميد، أحمد والي، أشرف آمين قاسم.

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إنتخابات نادي اصحاب الجياد

ويتنافس على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد 3 مرشحين هم عادل رجب، كمال طلبة، مصطفي غاليـ بينما يشهد سباق المنافسة على منصب أمين الصندوق صراع بين 2 مرشحين هما ماجد الفحام، أحمد أبو المجد، ويتنافس على مقعد العضوية فوق السن 20 مرشحا بينهم 4 سيدات فيما يتنافس علي مقعد العضوية تحت السن 9 مرشحين، ومن المقرر غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً.
 

نادي أصحاب الجياد الإسكندرية إشراف قضائى كامل مديرية الشباب والرياضة انتخابات نادي الجياد

رئيس التحرير

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