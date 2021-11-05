الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 52 متهمًا قبل ترويج 41 كيلو مخدرات بمحيط الكافيتريات والمقاهي

مخدرات
مخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة حملات مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، استهدفت محيط الكافيتريات والمقاهي على مستوى الجمهورية.

أثمرت نتائج جهود تلك الحملات، عن ضبط 45 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 52 متهمًا، وبحوزتهم: كمية من مخدر الحشيش وزنت 24,45 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 13,750 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,405 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,230 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 220 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، 1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط «مبالغ مالية، سلاح ناري، 57 هاتف محمول، 4 سيارات، 7 دراجات نارية، 8 قطع سلاح أبيض، 4 ميزان»، كما تم تنفيذ 39 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات الكافيتريات والمقاهي مخدر الحشيش البانجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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