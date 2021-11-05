«فيه ناس بتوقع بيني وبين منة شلبي».. مفاجآت كشفتها هند صبري

حلّت الفنانة هند صبري، ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك على قناة "cbc"، حيث تحدثت هند صبري عن أشياء كثيرة في حياتها، وعن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، ما جعلها تتصدر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

قالت الفنانة هند صبري، إن علاقتها بمنة شلبي كان بها خلاف شديد، مضيفة: "مكناش بنطيق بعض، وفي ناس كانت بتوقع بينا"، مؤكدة إلى انتهاء الخلافات بينهما خلال مشاركتهما في بطولة فيلم "بنات وسط البلد" إخراج محمد خان.

وتابعت :"اتقابلنا في بيت محمد خان قبل تصوير الفيلم، وقولنا كل حاجة وبدأنا نصفي الموضوع من وقتها، وأنا مش وحشة في خصامي ومعنديش الكيد وكمان منة، وكبرنا وفهمنا إن مفيش حد لو نجح هيخسر التاني، وأنا اتعرضت للكيد في الوسط الفني وكان بيسموني المغتربة".

وكشفت هند صبري عن مفاجآتها بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مكنتش مصدقة أني ممكن اتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشهد في فيلم الممر".

وعن المرأة قالت هند صبري: "الحرب مش بس رجالة على الجبهة لكن امهات بتربي الأطفال لوحدها وقلت لشريف عرفة هي الناس هتفهم من مشهد واحد رسالة الست".

وبشأن فيلم إبراهيم الأبيض، قالت هند صبري: "مكنتش عايزة أموت في نهاية فيلم إبراهيم الأبيض وكنت اتمنى تغيير النهاية لكن مروان حامد دايمًا بيموتني في أفلامه".

وعن وزنها قالت هند صبري: "قررت أمارس الرياضة لأن وزني زاد بعد الولادة وإنجاب بنتين وبشوف أمهات معاهم 4 و5 أطفال ووزنهم قليل فقررت اتجه للرياضة".

وعن أول فيلم لها قالت: "عملته كان عندي 13 سنة وكان "صمت القصور" ومهرجان قرطاج كلموني علشان ياخدوا موافقتي على وضع صورتي على البوستر وطبعًا وافقت لأن الدورة دي تكريم لمخرجة الفيلم اللي توفيت بسبب الكورونا".

وفيما يتعلق بالشأن التونسي قالت هند صبري: "سعيدة جدًا أن أول رئيس وزراء في العالم العربي في تونس سيدة ودة تكريم للمرأة وسعيدة بوجود عدد من الوزيرات المصريات".