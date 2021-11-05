الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأمريكية»: مصر شريك حيوي ونرحب ببدء الحوار الاستراتيجي

نيد برايس
نيد برايس

أكدت الولايات المتحدة، أن مصر شريك حيوي لها، وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى أربعين عامًا، من خلال دعم مجالات التعاون الأمني وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات تضمنها بيان للوزارة، إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، سيرحب بسامح شكري وزير الخارجية المصري وفريقه في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر الجاري؛ لبدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أنه سينضم إلى بلينكن، مسئولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية، منوهًا إلى أنه بعد أن يدلي كل من بلينكن، وشكري، بتصريحات للصحفيين في مستهل اليوم الأول من الحوار، سيناقش وفدا البلدين عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها حقوق الإنسان والتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة.

وشدد المتحدث على أن هذا الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة لدفع كافة مجالات التعاون للأمام، من أجل تحسين حياة مواطني الشعبين الأمريكي والمصري.

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