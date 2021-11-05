«مصر للطيران» تسير 91 رحلة جوية اليوم

تسير مصر للطيران، اليوم الجمعة 5 نوفمبر، 91 رحلة جوية بمعدل 62 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، تونس، كازبلانكا،أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحة، لندن، نيويورك، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن،بيروت، إربيل، باريس، جوبا، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، ميلانو، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، أثينا،موسكو، و24 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9600 راكب.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.