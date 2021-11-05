التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع جامع قمامة بالهرم

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع جامع قمامة، نتيجة سقوط مخلفات بناء عليه، من أعلى عقار بالهرم.

وأوضحت التحريات إلى أنه خلال تنظيف عاملين لسقف العقار، وإلقاء المخلفات من أعلاه بقطعة أرض فضاء مجاورة، سقطت كمية من المخلفات على رأس جامع القمامة، مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

وتوصل رجال المباحث لهوية جامع القمامة، وتم استدعاء أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان قد لقي جامع قمامة مصرعه، حيث سقطت عليه مخلفات بناء ألقاها عاملان من أعلى عقار بالهرم، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص سقطت عليه مخلفات بناء، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن جامع قمامة خلال عمله بقطعة أرض تحتوي على كمية من القمامة، سقطت عليه مخلفات بناء ألقاها عاملان وسقطت عليه دون قصد مما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على العاملين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، و الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.