4 مراكز لطب الأسرة فى الإسماعيلية تبدأ أعمالها بالمبادرات الرئاسية

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لـ 4 مراكز طب أسرة بالمحافظة وهى مركز طب أسرة المعمل المشترك، نفيشه، وأبو صوير، والقنطرة غرب، تمهيدًا لافتتاحهم قريبًا وجار الانتهاء من باقى المراكز ووحدات طب الأسرة ليكتمل عدد المراكز والوحدات الصحية المنضمة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ليصل 29 مركزا ووحدة طب أسرة على مستوى المحافظة.

أضاف، "حطب" أن مراكز ووحدات طب الأسرة تقدم حاليا خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة ومتابعة الحمل، صحة الطفل وإجراء اختبار السمعيات لحديثى الولادة، والتطعيمات الدورية رعاية الأسنان، الإسعافات الأولية للحالات الطارئة البسيطة.

كما بدأ توافد المواطنين اليوم للفحص بمبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بمراكز طب الأسرة الجديدة بالإسماعيلية.

وأكد "حطب" على أهمية توعية المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بضرورة التَقدم للتسجيل، وإجراء الفحص الطبي وفتح الملفات العائلية بمراكز ووحدات طب الأسرة.

منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية

كانت محافظة الإسماعيلية انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري، بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

وقد انطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي: مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، بمستشفى طوارئ أبوخليفة.

يذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات مركزة، و14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.