«الكفاية الانتاجية» تكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة مهارات مصر

قامت مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة مهارات مصر الثالثة، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الفنية والدكتورة عبير السعدي مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات التنموية، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

وقال اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشئون الفنية إن هذا التكريم يأتي في إطار رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى رعاية الموهوبين والمبتكرين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، والاستفادة من قدراتهم الابداعية في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتاً الى الدور المهم لمصلحة الكفاية الانتاجية في تطوير المهارات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المهارات في تطوير المشروعات وتنمية الاقتصاد القومي.

وقدم أمين التهنئة للطلاب على ما تم تحقيقه من تفوق في المجالات التكنولوجية المختلفة وحثهم على المزيد من التقدم والنجاح، مشيرا إلى أن مصلحة الكفاية الانتاجية بخبرتها الكبيرة في تدريب وتخريج عمالة فنية متخصصة، له أثر كبير في دعم الصناعة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل بالقطاع الصناعي.

ومن جانبه أوضح اللواء خالد ابو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى تعد إحدى الكيانات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المعنية بتوفير عمالة فنية مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن أنشطة المصلحة تتضمن نظام التلمذة الصناعية من خلال 44 مركز تدريب مهنى و 100 محطة تدريبية على مستوى الجمهورية، وذلك في عدد 58 مهنة يحصل خريجيها على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل والموازى لدبلوم الثانوى الصناعى .

ولفت إلى أن المصلحة تقدم أيضا الدورات التدريبية القصيرة على المهن التى يتم التدريب عليها داخل جميع مراكز التدريب المهني، مشيرا إلى أن المصلحة تقدم أيضا نظاما تعليميا فوق المتوسط يقبل طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال مركز التكنولوجيا المتميز كما يقدم معهد تدريب الكوادر بالمصلحة برامج تدريب المدربين، كما يقوم بنظام التدريب التحويلى وقياس مستوى المهارات.

وأشار أبومندور أن طلبة مراكز التدريب ومحطات التدريب يشاركون بالمسابقات المختلفة سواء المحلية او الدولية التى تتضمن مسابقة نواة ومسابقة شباب مصر للمهارات والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث حصلت فيها محطة التدريب أكاديمية مصر الدولية Net skill التابعة للمصلحة على المراكز الأولى فيها فى تخصص إنترنت الاشياء وتصميم الجرافيكس.

ووجه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية الدعوة لكافة الشركات الصناعية ورجال الصناعة للتعاون المثمر والبناء مع المصلحة سواء باختيار الخريجين للعمل أو لتدريب الكوادر الفنية لديهم وكذا تقديم أي مقترحات تساهم فى إيجاد عمالة مدربة طبقا للمهارات المطلوبة لسوق العمل، لافتا إلى أن المصلحة تتميز بالمرونة فى التدريب وإعداد المناهج التدريبية التى تناسب التحديث المستمر للصناعة المصرية.

وقد تم تكريم 7 طلاب بدرع مصلحة الكفاية الانتاجية منهم 5 طلاب في مجال إنترنت الأشياء وهم زياد عصام ومحمود البيومي ومازن محمود وعمر جمال ومحمدأسامة، بالإضافة الى عمر عصام في مجال تصميم الجرافكس وعلاء الدين وليد في مجال الإنسان الآلي.

كما تم منح 6 شهادات تقدير في مسابقة نواة لعام 2019-2020، حيث حصل 4 طلاب على شهادات التقدير وهم احمد نبيل وزياد حمدي وماريو مغير وعمار ياسر، ومنح شهادة تقدير للطالب حسين عبدالعظيم في تمثيل مصر في مسابقة مهارات الحزام والطريق بالصين، ومنح شهادة تقدير للطالب مصطفى عبدالرحمن في مسابقة المهارات العالمية بروسيا.