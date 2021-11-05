«قرار العاصمة الإدارية وقمة جلاسكو».. أبرز نشاطات الرئيس السيسى خلال أسبوع

نشاط كثيف للرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع، حيث تنوّع نشاطه بين الأحداث الدولية والمحلية، تضمنت عدة قرارات وتوجيهات لأهم القضايا على الساحة السياسية.

الرئيس السيسي يتابع مع خالد العناني أنشطة وزارة السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد الماضي، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ”، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.

مشاركة الرئيس السيسي في جلاسكو

جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي عقدت على مدار يومي الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة لتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الدول النامية.

تبادل التحية بينه وبين الجالية المصرية في اسكتلندا

توقف الرئيس السيسي صباح الثلاثاء الماضي، أثناء مغادرة مقر إقامته بمدينة جلاسكو لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في اسكتلندا.

وتكررت مشاهد التفاف أبناء الجالية المصرية حول مقر إقامة الرئيس لمدينة جلاسكو، منذ اليوم الأول لوصوله- مساء الأحد الماضي- ورفع المصريون أعلام مصر مرددين الهتافات والأغاني الوطنية للترحيب بالرئيس السيسى في زيارته الحالية للمملكة المتحدة.

الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أصول الدولة غير المستغلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تنمية الأسرة المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.