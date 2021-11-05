الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غادة والى تشيد بدور السعودية فى مكافحة الجريمة والمخدرات

غادة والي
غادة والي

أشادت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات.

وقالت والي، خلال لقاء مع قناة العربية الإخبارية، "إن السعودية تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجريمة والمخدرات مع تأكيدها على التعاون ما بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار".

وتابعت "استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة (في السعودية)، وزرنا أيضاً مقر حرس الحدود، ولاحظنا فيه المجهود الكبير المبذول لضبط كل التجارة غير الشرعية".

وأوضحت أن هناك أنواعا كثيرة من المخدرات المخلقة والمصنعة والأدوية الخطرة التي تقوم الأجهزة الأمنية بإيقافها، وهناك كميات كبيرة جدا قامت القوات السعودية بضبطها، مشيرا إلى أن الكابتجون أحد أنواع المخدرات شديدة الخطورة، التي تبذل المملكة جهودا كبيرة جدا لضبطها.

كما أشادت والي، خلال زيارتها للرياض، بتولي المرأة السعودية مسئوليات مهمة في مجالات عدة، مضيفة أنها تحدثت مع المسئولين السعوديين عن أهمية دعم دور المرأة في الأنشطة الأمنية بما فيها الجمارك ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن وجود المرأة يعد جزءًا من النهضة الشاملة إلى دولة.

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