موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر 2021.. وأعمال الترميم

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افتتاح طريق الكباش بالأقصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الافتتاح و أعمال الترميم التي تمت في المشروع وكيفية الاستعداد للحفل الأسطوري الخاص بالافتتاح وعدد الكباش في الطريق.

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر 2021

تعمل اللجنة المكلفة على الانتهاء من أعمال ترميم الطريق الرابط بين معبدي الأقصر و الكرنك والمعروف باسم طريق الكباش بطول 2700 متر الذي يستعرض عبق التاريخ والحضارة الفرعونية القديمة والعراقة المصريين القدماء وذلك للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لتحديد موعد الافتتاح الرسمي له خلال الأسابيع القليلة المقبلة والذي يحمل مراسم أسطورية تليق بالحدث التاريخي وكان قد بدأ العمل في المشروع منذ 18 عامًا ولكنه توقف عدة سنوات وتم استئناف العمل به منذ 3 سنوات فقط.



أعمال الترميم التي تم في طريق الكباش 2021

أكدت اللجنة المكلفة بترميم طريق الكباش أن العمل جرى خلال السنوات الماضية على ترميم ثلاث أشياء في المعابد وطريق الكباش و ثلاثة تماثيل أخرى، بالإضافة إلى ترميم ثلاث تماثيل من الكباش وبقايا أجسام تم اكتشافها خلال الأسابيع الماضية حيث يتم حاليا تركيبها و خضوعها العملية الترميم وإعادتها لموقعها الأصلية وذلك عقب تعرضها طوال هذه السنوات إلى العوامل الطبيعية التي أثرت في دمار بعض معالمها التاريخية حيث يهدف المشروع " ترميم طريق الكباش" إلى تحويل المحافظة إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

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الاستعداد لحفل افتتاح طريق الكباش 2021

ويشغل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بال الملايين من الخبراء والمهتمين بعلم الآثار المصرية في جميع دول العالم حيث يتم حاليا تنظيم حفل أسطوري على غرار حفل نقل المومياوات الفرعونية يليق بالحدث التاريخي الهام حيث تعمل وزارة السياحة على عودة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير من خلال الترويج السياحي وأعمال الترميم للأثار المصرية ولعل أبرزها المتحف المصري الكبير في الجيزة و الانتهاء من أعمال ترميم طريق الكباش في الأقصر حيث اتخذت الوزارة كافة الإجراءات لإنعاش السياحة في المنتجعات الصحية.

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