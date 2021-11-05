الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي

انقلاب سيارة على
انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

شهد طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب اصطدامها في حاجز خرساني، بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق قرب مدينة المستقبل.

وعلى الفور، دفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وأوضح مصدر طبي أن قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس استقبل شخصين مصابين بكدمات وبعض الجروح السطحية من حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، ونقل السيارة من الطريق لإعادة فتحه بعد أن أغلق الجانب الأيمن من الطريق أكثر من ساعتين.

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