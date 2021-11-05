تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم الجمعة، بينما سيكون حاراً على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس لطيفاً في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره في مختلف المحافظات، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية.

وأشار شاهين في تصريحات لـ"الدستور" إلى وجود شبورة كثيفة من الرابعة صباحاً استمرت حتى الثامنة صباحاً، واتضحت على الطرق السريعة المؤدية من وإلى ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

درجات الحرارة الجمعة

أوضح شاهين أن درجات الحرارة ستكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة السبت

أما عن درجات الحرارة غدا السبت ستكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الأحد

وعن درجات الحرارة الأحد المقبل، قال شاهين إنها ستكون كالتالي: على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

وحذّر "شاهين" السائقين وقائدي السيارات من القيادة بشكلٍ مسرع في الساعات الأولى من الصباح؛ وذلك نظرًا لوجود شبورة كثيفة تكون ملحوظة للجميع، خاصة على الطرق السريعة، ناصحًا إياهم بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خوفًا من وقوع حوادث على الطرق، حيث تعيق الشبورة الكثيفة الرؤية أثناء القيادة، كما أكد انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ خلال الأيام المقبلة؛ وذلك تزامنًا مع بداية فصل الخريف والذي يتسم بالتقلبات الجوية.