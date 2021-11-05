الكندوز بـ 145 جنيها والجملي بـ 100.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق، وسجل سعر كيلو الكندوز ما بين 145-165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 130- 160 جنيها.

وتراوحت أسعار السجق البلدى ما بين 120-140 جنيها، و كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

- تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات حصلت عليها "الدستور"، أن إدارة المجازر بالمديريات قامت بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظات، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.