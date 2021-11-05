الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تشكل قوات احتياطية للمساعدة في علاج مصابي كورونا

قوات احتياطية للمساعدة
قوات احتياطية للمساعدة في علاج مصابي كورونا

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية تشكيل احتياطي من قوات ووسائل الخدمة الطبية العسكرية، للمساعدة في علاج المصابين بكوفيد في مناطق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة: "أن التشكيل الاحتياطي يضم تسع فرق طبية ذات المهمات الخاصة وتسعة مستشفيات متنقلة و100 مجموعة من الأطباء والممرضات".

وأضاف البيان أن كثير منهم بالفعل يشاركون في تقديم الرعاية الطبية للمرضى المدنيين المصابين بفيروس "كورونا" في مناطق مختلفة من روسيا.

وذكر البيان أن مجموعات الأطباء والممرضات، تضم عسكريين لهم باع كبير في تشخيص وعلاج مرضى "كورونا"، ومن بينهم متخصصين في مجالات الإنعاش وعلاج الرئة وأطباء التخدير وغيرهم.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية: "تم نشر أكثر من 2.8 ألف سرير في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وخُصص 50٪ من الأسرة الموجودة في هذه المؤسسات، لعلاج المرضى المدنيين".

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