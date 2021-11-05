أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه المصري الجمعة 5 نوفمبر 2021

تباين ملحوظ..

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. يبحث قطاع عريض من المهتمين بالعملات عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق ٥ نوفمبر، حيث تباينت وكان هناك تفاوت في أسعار العملات بالبنوك العاملة بمصر أمام الجنيه، فقد يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع كما ارتفع تفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

الدستور " تستعرض فى هذه السطور أسعار العملات وفقا التحديثات البنك الأهلي اليوم الجمعة الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢١.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه المصري الجمعة

سعر الدولار اليوم الجمعة

يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ليصل سعر 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة

ارتفع طفيف يشهده صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ليسجل 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.05 للشراء، 18.20 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة

يتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليصل إلي 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، وذلك ع عكس سعره بالأمس كان مسجلا 21.33 جنيها للشراء، 21.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة





يستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات التي أصدرها البنك الأهلى المصرى.



الدينار الكويتى



لقد شهد سعر صرف الدينار الكويتى اليوم الجمعة ارتفاع أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

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