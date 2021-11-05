الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 من كبار قادة الكونجرس يحثون بايدن على التفاوض مع الصين حول الأسلحة النووية

بايدن
بايدن

دعا 4 من كبار القادة الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن لإطلاق مفاوضات مع السلطات الصينية حول الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن 4 من الديمقراطيين هم رؤساء مشاركين لمجموعة عمل الكونجرس حول الأسلحة النووية وتحديد الأسلحة، وجهوا خطابا إلى بايدن أعربوا خلاله عن مخاوفهم من تزايد تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

- المناخ الحالي قد يدفع أمريكا والصين للانخراط في أسوأ حالة من التنسيق العسكري

وجاء في الخطاب نخشى أن المناخ الحالي من عدم الثقة وعدم اليقين الناجم عن التطورات الأخيرة في برنامج الأسلحة النووية لبكين قد يدفع الولايات المتحدة والصين إلى الانخراط في أسوأ حالة من التنسيق العسكري، مما قد يؤدي إلى سباق للتسلح لا يمكننا تحمله بل وينبغي أن نسعى جاهدين لتجنبه".
وأضافت الصحيفة أن المشرعين الأربعة أشادوا بالحوار بين واشنطن وبكين حول التغيير المناخي، معربين عن أملهم في أن يوسع البلدان نطاق المحادثات لتشمل التعاون بشأن التهديد الوجودي الذي تشكله الأسلحة النووية.

- اقتراح بدعوة الصين وأعضاء آخرين في مجلس الأمن لتفقد القوات الاستراتيجية

واقترح المشرعون "دعوة الصين وأعضاء آخرين في مجلس الأمن لتفقد القوات الاستراتيجية في إطار المعاهدة الروسية-الأمريكية لنزع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت – 3".
وأكدوا في الخطاب ضرورة أن تبدأ واشنطن وبكين مفاوضات لإبرام معاهدة أو اتفاق يوقف الإنتاج الإضافي للمواد الانشطارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الإخطار المسبق بإطلاق الصواريخ الباليستية على أساس مدونة السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ البالستية.
وأوصى أعضاء الكونجرس بأن "تقنع الإدارة الأمريكية الصين بعدم التدخل في قيادة القوات النووية بالهجمات الإلكترونية وغيرها من الأساليب".

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