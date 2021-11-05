«القوى العاملة»: تعيين 1104 شباب بالإسماعيلية خلال سبتمبر الماضي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1104 شباب، منهم 11 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة، و 482 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

- صرف منح للرعاية الاجتماعية لـ 37 عاملا

من جهته قال أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 105 آلاف جنيه لـ37 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4550 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير محضرين، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشأة، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 9 ندوات توعية، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 85 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.