صحيفة السعودية: «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لحفظ الحياة ورفع جودتها

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما خاصا في سبيل التعاون مع المنظومة الدولية بما يكفل تبادل الخبرات ونجاح الجهود عبر المؤسسات والجهات المختصة بدءا من الأمم المتحدة، وذلـك في سبيل المحافظة على البشرية وحماية كوكب الأرض.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان ( جهود الوقاية من الكوارث وبناء القدرات ) إلى أن الـتعاون الـدولـي في الـوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها وإدارة الطوارئ لم يعد خيارا، وإنما ضرورة توجبها حياة الـناس من أجل حياة آمنة مطمئنة مستقرة.

وأوضحت الصحيفة أن قمة «مبادرة الـشرق الأوسط الأخضر»، الـتي عقدت في الرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصناع القرار في العالم، وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لتصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي.. قمة تعنى بما يواجه الشرق الأوسط من تحديات كذلك بالفرص الكبيرة لـدى الـدول المشاركة.

ولفتت إلى أن العالم أصبح يواجه العديد من الكوارث المؤثرة في الإنسان ومقدراته، وفي الصحة العامة واقتصادياته، وأحدثها ما تعرض له العالم مؤخرا من جائحة (فيروس كورونا) التي لا تزال آثارها المؤلمة حتى الآن، محذرة من أنه في حال لم يعزز العالم استعداده بكل إمكانياته لمواجهة الكوارث أيا كان نوعها فإن مخاطرها قد تكون وخيمة على الحياة في مجملها.