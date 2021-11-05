ورش تعليمية وجلسات حوارية في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت أول أمس وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري العديد من الجلسات الحوارية والورش التعليمية.

و عقدت جلسة بعنوان "نهر القراءة وضفاف الكتابة" شارك بها الأديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي الذي استعرض أثر القراءة في تكوين شخصيته الأدبية، واستضاف المعرض ندوة أدبية شارك بها كل من الروائي والأكاديمي التونسي الدكتور شكري المبخوت والدكتور حسن النعمي أستاذ الأدب في جامعة الملك عبد العزيز بعنوان "علم وأدب" تحدثا خلالها حول حجم حضور العلم في النصوص الأدبية وإمكانية توظيف الأدب في خدمة العلم والفروق المعرفية والجمالية بينهما.

- جلسة حوارية تناولت للإبداع بين الكاتب والكتاب

وتحت عنوان "الكاتب والكتاب" استضافت النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب كلا من الكاتبة فاطمة الهديدي، والقاص محسن سليمان، والكاتبة فاطمة المزروعي، والشاعر والصحفي حسين درويش، في جلسة حوارية تناولت العلاقة الجدلية والحتمية للإبداع بين الكاتب والكتاب وطقوس الكتابة والإنتاج الفكري والأدبي.

كما شهد المعرض جلسة بعنوان "من الماضي إلى المستقبل" شاركت بها الناقدة البحرينية أنيسة إبراهيم السعدون والكاتبة والمخرجة الفرنسية إيزابيل ليماري والكاتبة الكينية إيفون أديامبو أوور.

وعلى مستوى الورش المصاحبة للمعرض.. عقدت ورشة بعنوان "10 أسرار في الكتابة التسويقية لجذب العملاء إلى شركتك في ثوان" قدمها خبير التسويق أحمد الخواجة.

كما خاض العديد من الطلبة من الفئة العمرية 10 – 14 عاما غمار تجربة ممتعة تعرفوا خلالها على الصور الفوتوغرافية وآلية التقاطها وفق أسس إبداعية في ورشة تحت عنوان "التصوير الإبداعي" قدمتها نور المطيري.

وطرحت ورشة "صناعة الفن مع الروبوتات" ضمن فعاليات المعرض فكرة دمج الأدوات التقنية وصناعة الروبوتات مع الفن عبر تعريف الأطفال المشاركين بمجموعة التركيب العلمية المعروفة بـ "وي دو 2.0". وقدمت الورشة التي نظمتها شركة "فن روبوتيكس" فرصة تعلم استخدام المجموعة العلمية وتوظيفها لبناء روبوت بسيط