الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية فى اليمن يدمر طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان

تدمير طائرة
تدمير طائرة

   أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية).
وكان التحالف أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان، كما اعترضت ودمرت الاثنين الماضي، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأكد التحالف أن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
 وعلى صعيد آخر، تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من مادة "القات" المخدرة.

وأضاف أن الكمية التي حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية، وأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

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