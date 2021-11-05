الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لم يدل بمعلومات عن قراصنة «دارك سايد»

قراصنة
قراصنة

أعلنت الولايات المتحدة رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان وجود زعيم عصابة "دارك سايد" أو أي من قادتها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هناك مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد شخصية أو موقع أي فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية "دارك سايد".

وأضاف البيان، كما تخصص الخارجية الأمريكية أيضًا مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي فرد في أي دولة يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة في برامج الفدية "رانسوم وير" التابعة لعصابة دارك سايد الإلكترونية.

ووفقا للسلطات الأمريكية، تقف مجموعة "دارك سايد" وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي عطل خط الأنابيب النفطي "كلونيال" شهر مايو الماضي، والذي أدى إلى أزمة كبيرة في تدفق المنتجات النفطية عبر الولايات المتحدة الأمريكية.


واضطرت الشركة المشغلة لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار في ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.

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