الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرازيل يخطئ فى تسمية برج بيزا ويصبح بطلا «للميمات»

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

ارتكب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، غلطة مثيرة للسخرية عند حديثه عن برج بيزا في إيطاليا.

وخلال خطابه في حفل إطلاق وتشغيل تكنولوجيا 5G، قام بتسمية البرج المائل الشهير، بـ "برج البيتزا".

وقال رئيس البرازيل: "كنت مؤخرا في زيارة إلى إيطاليا، وخلالها زرت برج البيتزا".

وأثارت غلطة الرئيس البرازيلي موجة كبيرة من الميمات الساخرة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس البرازيلي بهذا الشكل المضحك خلال الفعاليات العامة. فقبل ذلك بقليل، خلط بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، بين اسم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري والممثل الشهير جيم كاري.

ومن بين التعليقات الساخرة، على هذه الهفوات المضحكة من جانب رئيس البرازيل، تم في تويتر نشر تغريدة ظهر فيها بولسونارو مع الممثل كيري وهما يقفان مبتسمان على خلفية برج "مائل" لأنواع مختلفة من البيتزا.

وعلى صعيد آخر، أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 436 وفاة و13352 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19). 

وسجلت البرازيل 608671 وفاة بفيروس كورونا، و21849137 إصابة.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وفي سياق متصل، حذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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رئيس البرازيل يخطئ فى تسمية برج بيزا ويصبح بطلا «للميمات»

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