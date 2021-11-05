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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 5-11-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، فى ظل نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يساهم في خلق حالة استقرار لأسعار الصرف، بالإضافة إلى ضبط منظومة أسعار صرف الدولار الأمريكي، خاصة لارتباطه بأسعار كثيرة من السلع والمنتجات المختلفة. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية، ومنها الدولار الأمريكي، الجمعة، طبقا للعرض والطلب، فى السوق المصرفى، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، نتيجة توفير الكميات اللازمة من النقد الأجنبي والدولار فى مختلف البنوك المصرية، لسد احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية من الدولار. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

فى ذات السياق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيهه للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء وو15.74 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات. 

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وائل لطفي

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