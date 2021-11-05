كوريا الجنوبية: 2,300 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالى

بقت أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية أكثر من 2,300 لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، بعد 4 أيام من تخفيف البلاد للقيود المفروضة لمكافحة الفيروس في جميع أنحاء البلاد تماشيا مع مخططها "التعايش مع كوفيد-19".

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد أبلغت عن 2,344 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 375,464 إصابة.

وقالت الوكالة إن حالات الإصابة الجديدة تراجعت قليلا عن 2,482 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لكنها سجلت قفزة من 2,124 مسجلة يوم الجمعة الماضي.

ومن بين الإصابات المسجلة حديثا، كانت 2,324 إصابة محلية، وفقا للوكالة. وكانت 20 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 15,194.

ومن بين الإصابات المحلية، تم رصد 974 إصابة في سيئول و740 إصابة في إقليم كيونغكي المحيط بها، كما أبلغت مدينة إنتشون الواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب سيئول عن 152 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية إن البلاد أضافت 20 حالة وفاة بكورونا مما يرفع الإجمالي إلى 2,936. وبلغ معدل الوفيات 0.78%.

وقالت الوكالة إن عدد مرضى كوفيد-19 في حالة حرجة وصل إلى 382 مريضا، بزيادة قدرها 17 مريضا عن اليوم السابق.

وحذرت السلطات الصحية من أن حالات الإصابة بالفيروس قد تستمر في الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد عطلة عيد الهالوين، حيث أصبحت مناطق الحياة الليلية الشعبية التي كانت فارغة من قبل، مزدحمة ومليئة بالشباب مرة أخرى.

وحاليا، يُسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 10 أشخاص، بغض النظر عن التطعيم. ومع ذلك، فإن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي.

في حين تم رفع القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي ودور السينما بالكامل، فإن المرافق عالية الخطورة، مثل الحانات والنوادي الليلية، مطلوبة لتنفيذ نظام "تصريح اللقاح" حيث يتعين على الزوار إثبات حصولهم على التطعيم بالكامل أو تقديم نتيجة اختبار سلبية.

وقالت الوكالة إن 76.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليونا، قد تم تطعيمهم بالكامل وتلقى 80.6% جرعاتهم الأولى.