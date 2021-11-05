الغذاء العالمى يبدأ توزيع مساعدات نقدية على العائلات الفقيرة فى أفغانستان

قال ممثل برنامج الغذاء العالمي في العاصمة الأفغانية كابول سامي القوصي إن البرنامج بدأ في توزيع مساعدات نقدية على العائلات الأفغانية الفقيرة، وسط حالة الاضطرابات الاقتصادية التى تشهدها البلاد.



وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمي - في تصريحات صحفية نشرت اليوم - إن البرنامج بدأ في توزيع مساعدات نقدية تعادل قيمتها 33 دولارا شهريا على كل عائلة من العائلات الأفغانية الفقيرة، في ظل التدهور الاقتصادي السريع وتزايد الفقراء في أفغانستان.



وأضاف "إن أكثر من أربعة آلاف عائلة ستحصل على مساعدات نقدية طارئة خلال الشهور الأربعة القادمة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفغان لا يجدون شيئاً يأكلونه أو يلبسونه أو لتدفئة مساكنهم.



ولفت إلى أن البرنامج يسعى إلى خفض معدل الفقر في أفغانستان التي تعاني من تداعي وضعها الاقتصادي.