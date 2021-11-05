هزة أرضية تضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن علماء الرصد الزلزالي سجلوا هزة أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كم من مدينة فنشافن شرقي البلاد".

وأضافت: "وقعت الهزة على عمق 46.4 كم عن مستوى سطح الأرض"، فيما لم تعلن السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وضربت هزة أرضية في وقت سابق سواحل نيوزيلندا وكانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر اليوم، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.