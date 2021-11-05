رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس البرتغالي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في الـ30 من يناير المقبل، بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.

إعلان ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال في وقت سابق إن بلاده ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي.

ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.

و علي صعيد آخر ، أعلنت الحكومة البرتغالية، أنها ستقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن يزيد عمره على 65 عامًا بدءا من 11 أكتوبر.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن البرتغال التي تتمتع بأعلى معدل تطعيم في العالم بتحصين 85% من إجمالي سكانها بشكل كامل، كانت قد بدأت شهر سبتمبر الماضي بإعطاء جرعة معززة إضافية من مصل كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ويعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقال وزير الصحة البرتغالي أنطونيو سيلز، إن نطاق الجرعات التعزيزية سيمتد ليشمل كل شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر بدءًا من 11 أكتوبر.

وتُسلّط حملات التعزيز في الأجزاء الأكثر ثراءً من أوروبا الضوء على التفاوت المتزايد في معدلات التطعيم عبر الاتحاد الأوروبي. ففي بلدان أوروبا الشرقية، مثل بلغاريا ورومانيا، تنخفض معدلات التحصين مقارنة بإسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.