مصدر أمنى يكشف لـ«الدستور» سر تحول سماء بورسعيد لـ اللون الأحمر

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، صورًا من أماكن مرتفعة حيث تكسو سماء المحافظة باللون الأحمر، وتظهر بها نيران مرتفعة من تجاه الغرب.

وكشف مصدر أمني لـ “الدستور” أسباب ارتفاع النيران التي تسببت في قلق أبناء المحافظة، وأوضح كذلك أسباب تحول لون سماء المحافظة للون الذهبي، حيث أكد أنه لا توجد حرائق وأن مصادر اللهب ناتجة عن ارتفاع شعلة شركة الغاز الكائنة غرب محافظة بورسعيد.

وأكد المصدر أن انخفاض السحب بالتزامن مع ارتفاع النيران الناتجة من الشعلة تسبب في تحولها لهذا اللون الذي سبب قلقًا لدي البعض، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وناشد المصدر الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول منشورات إلا بعد التأكد من صحتها والرجوع للمصدر الرسمية لمعرفة الأسباب الحقيقة، وذلك لعدم إثارة الرعب والفزع في قلوب البسطاء.

وأكد مصدر بغرفة طوارئ محافظة بورسعيد أنها لم تتلق أي بلاغات عن وجود حرائق في نطاق المحافظة، وكذلك لم تتلق النجدة أو الإسعاف أي بلاغات، مؤكدًا جاهزية الغرفة للتعامل مع أي حالات طارئة.