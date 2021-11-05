الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إصابة مساعد بايدن الذى رافقه فى زيارته إلى أوروبا بفيروس كورونا

بايدن
بايدن

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مرافقيه في جولته الأوروبية الأخيرة، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

 

ووفقا للوكالة، فإن "المساعد المصاب وعدة أشخاص من الموظفين المرافقين للرئيس ظلوا في غلاسكو، حيث حضر بايدن المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ".

 

وأشارت المصادر إلى أن "المساعد المصاب يرقد في الحجر الصحي بانتظار نتائج اختبار (PCR)"، فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه "لم يخالط بايدن في جلاسكو".

 

وأعلن الأسبوع الماضي عن إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي بفيروس كورونا، الأمر الذي منعها من السفر مع بايدن إلى أوروبا.

 

وبإجراء احترازي، خضع الرئيس الأمريكي لاختبار كورونا وتبين أنه "سلبي".

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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