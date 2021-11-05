الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى حى الزراعة بمأرب

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حي الزراعة المكتظ بالسكان والنازحين في مدينة ‎مأرب بصاروخ باليستي "إيراني الصنع".

وقال معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، "إن الاستهداف الصاروخي أسفر عن احتراق حافلتين كانتا فارغتين لحظة القصف، وتضرر عدد من منازل المواطنين في المنطقة‏".

وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في إرسال الصواريخ الباليستية "ايرانية الصنع" فوق رؤوس المدنيين والنازحين في الأحياء السكنية بمدينة ومديريات محافظة مأرب، مخلفة مئات القتلى وجرحى بين النساء والأطفال، وتشريد الآلاف من الأسر في موجات نزوح جديدة، في ظل صمت دولي مخزٍ وغير مبرر".

وعلى صعيد آخر،  شدد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، على ضرورة إزالة الصعوبات التي تعيق حصول اليمن على التمويل المباشر لدعم القطاعات الهشة والنهوض بها لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال الشربجي، خلال الاجتماع الوزاري الأول الخاص بمناقشة آليات الدعم المقدمة من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (CUP 26) المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، إن الحكومة اليمنية تسعى للحصول على الاعتراف المبسط لمواجهة الاشتراطات الدولية بهذا الشأن، والاستجابة للمعايير المعمول بها في اليمن كالشفافية ومحاربة الفساد والحوكمة.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني، حسبما أفادت القناة " اليمنية الاخبارية " الى حاجة اليمن للدعم الفني اللازم لتطوير برنامج العمل الوطني للتكيف مع التغير المناخي ( ان ايه بي ايه ) ورفع قدرات اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية المهددة.

وناقش المشاركون في الاجتماع سبل الدعم التي يقدمها صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، لمساعدة البلدان النامية للتكيف مع التغير المناخي، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلدان النامية، للنهوض في مواجهة التحديات المناخية القادمة، كما استعرض المشاركون، تعهدات الدول الغنية بتمويل أنشطة الصندوق، ضمن الاتفاق الإطاري بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والتي تضمنتها اتفاقية باريس عام 2015، بشأن خطط الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية المتضررة من تغير المناخ.

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