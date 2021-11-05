الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بروكسل تدافع عن استخدام أورسولا فون دير لايين طائرات خاصة

أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين

بررت بروكسل استخدام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين طائرات خاصة، بعد ترويجها خلال مؤتمر المناخ الدولي لوسائل نقل أقل تلويثا للجو.

 

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، إن "العلاقات مع رؤساء الدول والحكومات مهمة جدا وتتطلب أكثر من مجرد اتصالات بسيطة عبر "زوم"، وهو ما يتطلب استخدام طائرات مستأجرة لبعض الرحلات".

 

وشدد على "الالتزامات المهمة" لرئيسة المفوضية الأوروبية من أجل التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء الـ27 في فترة زمنية محدودة، وأضاف أن تأثير الوباء قلل من عدد الرحلات الجوية ورحلات القطارات.

 

وذكرت المفوضية أن "الشركة التي تم استئجار منها طائرات خاصة، تعوض انبعاثات الكربون في رحلات أورسولا فون دير لاين"، كما أكد مامير أن "بروكسل تدرس أيضا استخدام المزيد من الرحلات التي تستخدم الوقود الحيوي مثل تلك التي استقلتها فون دير لايين للتوجه إلى مؤتمر غلاسكو للمناخ مؤخرا".

 

وتمرّ عملية جعل النقل الجوي ملائما أكثر للبيئة في الوقت الراهن عبر آليات تعويض الكربون مثل زراعة الأشجار، ما يثير استياء منظمات غير حكومية مدافعة عن البيئة تعتبر أن هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى نقل المشكلة حيث أن الأشجار التي تزرع تحتل مساحات لم يعد بالإمكان استخدامها للزراعة وتتطلب سنوات أو حتى عقودا لتنمو وتمتص ثاني أوكسيد الكربون.

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