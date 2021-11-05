الولايات المتحدة.. إقالة قادة الغواصة النووية المصطدمة بجبل بحرى

أعلنت البحرية الأمريكية أن الضباط الذين قادوا الغواصة النووية الأمريكية التي اصطدمت بجبل بحري في بحر الصين الجنوبي مؤخرا، قد أقيلوا من مواقعهم على خلفية فقدانهم ثقة قيادتهم.

وقال نائب قائد الأسطول الأمريكي السابع الأميرال كارل توماس إنه "كان من المتاح تجنب الحادث لو تم اتخاذ قرار حكيم واتباع إجراءات مناسبة".

وأشار توماس إلى أن ثلاثة من كبار ضباط الغواصة بينهم قائدها كاميرون الجيلاني، فقدوا مناصبهم، موضحا أن "الغواصة لا تزال في قاعدة "غوام" لتقييم الأضرار التي لحقت بها، قبل أن تبحر إلى الولايات المتحدة للصيانة".

واصطدمت غواصة "يو أس أس كونيكتيكوت" بجسم مجهول في الأعماق مطلع أكتوبر الماضي، في المياه الدولية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما أدى إلى إصابة 11 فردا من طاقمها.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفا "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".