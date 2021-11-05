الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء الإغلاق الجزئى لمطالع كوبرى الساحل اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام

كوبرى الساحل اتجاه
كوبرى الساحل اتجاه القاهرة

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة في عملية غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وقال مصدر أمني إن في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 

ولفت المصدر إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء من 12 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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وائل لطفي

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