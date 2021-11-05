تفاصيل حفل عفاف راضى بالإسكندرية فى ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية

أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، مساء الخميس، الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون التي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بمسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

عفاف راضي



وقدمت عفاف راضي، خلال الحفل باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها «سلم سلم، غرب الجزيرة "للأخوين رحباني" يمكن على باله، ردوا السلام، يا وابور الساعة ١٢، وحدي، ابعد يا حب،لمين يا قمر، عوج الطاقية، فتن الذي، هوا يا هوا، وبتسأل،هو الطريق، يهديك يرضيك، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة مصر هي أمي».

عفاف راضي

وأعربت الفنانة القديرة عن سعادتها لجمهور الإسكندرية الذي استقبلها بحفاوة بالغة مرددة "وحشتوني".

عفاف راضي



وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفرقة الموسيقية موسيقى بهية، ثم قدم نجوم الأوبرا باقة من روائع زمن الفن الجميل منها "العيون السود" أداء الفنانة شروق شريف، و"يا حبيبي قوللي آخرة جرحي آيه"، و"استعراض الزهور" أداء الفنان مصطفى سعد، و"لوسألوك" أداء الفنانة هبة إسماعيل، واختتم الفنان ياسر سعيد الفاصل الأول من الحفل بأغنيتي "أول مرة تحب يا قلبي"

ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "قارئة الفنجان".

عفاف راضي



يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تقام في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر ويستمر على مدار ١٥ يوما متتالية، وتضم ٣٣ حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة: (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا دمنهور، ومكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

عفاف راضي

عفاف راضي

عفاف راضي