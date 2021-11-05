الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل حفل عفاف راضى بالإسكندرية فى ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية

عفاف راضي
عفاف راضي

أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، مساء الخميس، الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون التي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بمسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

IMG-20211105-WA0007
عفاف راضي


وقدمت عفاف راضي، خلال الحفل باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها «سلم سلم، غرب الجزيرة "للأخوين رحباني" يمكن على باله، ردوا السلام، يا وابور الساعة ١٢، وحدي، ابعد يا حب،لمين يا قمر، عوج الطاقية، فتن الذي، هوا يا هوا، وبتسأل،هو الطريق، يهديك يرضيك، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة مصر هي أمي».

IMG-20211105-WA0006
عفاف راضي

وأعربت الفنانة القديرة عن سعادتها لجمهور الإسكندرية الذي استقبلها بحفاوة بالغة مرددة "وحشتوني".

IMG-20211105-WA0005
عفاف راضي


وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفرقة الموسيقية موسيقى بهية، ثم قدم نجوم الأوبرا باقة من روائع زمن الفن الجميل منها "العيون السود" أداء الفنانة شروق شريف، و"يا حبيبي قوللي آخرة جرحي آيه"، و"استعراض الزهور" أداء الفنان مصطفى سعد، و"لوسألوك" أداء الفنانة هبة إسماعيل، واختتم الفنان ياسر سعيد الفاصل الأول من الحفل بأغنيتي "أول مرة تحب يا قلبي"
ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "قارئة الفنجان".

IMG-20211105-WA0004
عفاف راضي


يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تقام في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر ويستمر على مدار ١٥ يوما متتالية، وتضم ٣٣ حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة: (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا دمنهور، ومكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

IMG-20211105-WA0003
عفاف راضي

عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضي
عفاف راضي الإسكندرية مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية مكتبة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

«خالى قتل تيتا وجدو».. «الدستور» تستمع لشهود عيان مذبحة الإسكندرية (صور)

«الصحة»: تسجيل 911 إصابة جديدة بكورونا.. و57 حالة وفاة

دماء فى الحضرة: جارة ضحيّتى الإسكندرية تحكى لـ«الدستور» قصة ما حدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع