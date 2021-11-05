الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الحمعة 5-11-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة نهارا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 27 19
وادي النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 19
بلطيم 27 20
مطروح 26 18
السلوم 27 15
سيوة 31 15
بورسعيد 27 21
دمياط 27 21
الزقازيق 28 17
المنصورة 28 17
الإسماعيلية 28 20
السويس 28 18
العريش 27 19
رفح 27 18
رأس سدر 29 19
نخل 27 11
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 14
الطور 30 18
شرم الشيخ 31 23
الغردقة 31 22
مرسى علم 31 21
الفيوم 29 17
بني سويف 29 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 32 18
قنا 32 19
الأقصر 34 19
أسوان 34 21
أدفو 34 21
أبو سمبل 34 22
الوادي الجديد 34 18
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 20
حلايب 29 21
رأس حدربة 29 22
 

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج الوادي الجديد درجات كاترين المنيا البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري السويس مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 5-11-2021

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الحمعة 5-11-2021

رئيس البرازيل يخطئ فى تسمية برج بيزا ويصبح بطلا «للميمات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع