الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط موظف ينتحل صفة طبيب أسنان فى المحلة الكبرى

موظف ينتحل صفة طبيب
موظف ينتحل صفة طبيب أسنان

تمكنت مديرية الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر من ضبط (و . أ ) يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى، فيما يعمل فى الأصل موظف بإحدى مكاتب الصحة.

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عيادة أسنان

وتم ضبط الموظف أثناء الكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة بها غرفة ملحقة داخلها معمل أسنان وقد أقر المرضى الموجودين بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات.

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عيادة أسنان


وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثاني، إدارة العلاج الحر عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

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عيادة أسنان

قامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام بعضوية الدكتور  أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر بالمحله ثان والدكتور ابراهيم عامر مفتش العلاج الحر بالمحلة أول. 

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عيادة أسنان
ضبط موظف يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبري محافظة الغربية مديريه الصحة بالغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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