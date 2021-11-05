الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: 6 صوامع لنقل الأقماح عبر خطوط السكة الحديد من الموانئ البحرية

الصوامع
الصوامع

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إنشاء صوامع جديدة لنقل الأقماح عبر خطوط  السكة  الحديد من الموانئ البحرية، لتصل إلى 6 صوامع حاليًا، ومن المقرر زيادتها بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 12 صومعة.

 

وأكد شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الهدف من التوسع في إنشاء الصوامع التي يتم ربطها على خطوط السكة الحديد من خلال بروتوكول بين وزارتي التموين والنقل، لنقل الأقماح من الموانئ إلى الصوامع الداخلية  من خلال  خطوط السكة الحديد بسبب عدد من المميزات:

 

أولاً: القطارالواحد ينقل 1500 طن أقماح من الموانىء البحرية إلى الصوامع الداخلية لتخزينها لصالح رغيف الخبز. 

ثانيًا: تقليل حجم التكلفة من خلال نقل الأقماح بوسائل الخطوط السكة الحديد.

ثالثًا: السكة الحديد تُقلل حجم التكلفة بالتوازي من خلال النقل البري، حيث يعادل القطار الواحد  60 سيارة متحركة وهو اقل تكلفة وأسرع في وصول الكميات إلى مناطق التخزين والصوامع.

 

21 مليون طن إنتاج مصر من الحبوب 

وأشار الباسيلي إلى أن إنتاج مصر من أنواع الحبوب بلغت نحو 21 مليون طن منها 9 ملايين طن و100 ألف طن أقماح.

وأكد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  أنه من خلال شركات الصوامع التابعه لها تسعى للتوسع في الصوامع الرئيسية مما يقلل التكلفة ويؤدي إلى تطوير جميع الصوامع بما يتناسب مع الزيادات في المساحات المذرع للأقماح والتي بلغت بنسبة خمسة في المئة استيعاب أكبر قدر من التخزين.

 

وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء الصومعة الواحدة يستغرق من بين عامين إلى ثلاثة أعوام شاملة تجارب التشغيل، حيث يتم مراعاة التوسع  من خلال الصوامع في  17 محافظة منتشر فيها صوامع الغلال.

وزارة التموين السكة الحديد بروتوكول رغيف الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية صوامع الموانئ البحرية

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وائل لطفي

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