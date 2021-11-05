الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تخاطب الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن الخلافات مع المغرب

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

وجه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس، رسائل رسمية إلى المنظمات الدولية بشان الخلافات التي وقعت مؤخرا مع المغرب.

وشملت الرسائل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و أمين سر منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأبلغ لعمارة مسؤولي المنظمات الدولية بالخطورة الشديدة للعمل الذي وصفه بـ"الإرهابي" من قبل المغرب والذي لا يمكن لأي ظرف من الظروف تبريره، وذلك في إشارة إلى استهداف 3 مواطنين جزائريين من قبل قوات عسكرية قالت الجزائر إنها تابعة للمغرب.

 

وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن استخدام المغرب لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه (في إشارة إلى الصحراء الغربية) يعتبر سياسة الهروب للأمام ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها.

 

وأكد لعمامرة استعداد الجزائر وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف.

 

تفاصيل اتهامات الجزائر للمغرب

كانت الجزائر اتهمت، المغرب، أمس الأربعاء،  بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها، متوعدة بأن الأمر "لن يمر دون عقاب".

 

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الهجوم المزعوم وقع في الأول من نوفمبر "في غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير".

 

وأضاف أنه استهدف شاحنات جزائرية تجارية أثناء تنقلها بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة ورقلة جنوبي الجزائر، دون أن يحدد الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف.

 

موقف المغرب

من جهته أعلن الناطق باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن التمسك بحسن الجوار مع الجميع، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

الجزائر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المغرب الاتحاد الافريقى الأمين العام للأمم المتحدة جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي

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