اتفاق بين البرهان ووزير الخارجية الأمريكى على سرعة تشكيل الحكومة

خلال اتصال هاتفى..

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي في السودان وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة.

واتفق القائد العام للجيش السوداني ووزير الخارجية الأمريكي على ضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية.

فيما قالت مصادر سودانية، إن بلينكن أبلغ البرهان خلال الاتصال الهاتفي أن واشنطن تدعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته، وذلك حسب قناة "الشرق بلومبرج"..

من جهته، أبلغ البرهان الوزير الأمريكي بلينكن أنه يعمل على تكوين حكومة مدنية بوجود رئيس الورزاء السابق عبدالله حمدوك أو بدونه، وذلك حسب المصادر ذاتها.

مباحثات أممية أفريقية بشأن السودان

والتقى فولكر بيرتس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان ورئيس بعثة يونيتامس، اليوم الخميس، في الخرطوم الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، أولسيغون أوبوسانغو؛ لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وقال فولكر، إن اللقاء مع أولسيغون أوبوسانغو بحث الديناميكيات الإقليمية والوضع في السودان، مضيفا "نجدد دعوتنا وجهودنا المشتركة نحو التهدئة وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المرحلة الانتقالية عن طريق الحوار"، حسب بيان للأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الجمعة، جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في السودان.

وتعقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب رسمي مشترك قدمته كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، بحسب البيان.

إطلاق سراح وزراء محتجزين

وقد أمر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في وقت سابق الخميس، بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الوزراء المطلق سراحهم هم، هاشم حسب الرسول، وحمزة بلول وعلي جدو ويوسف آدم الضي.