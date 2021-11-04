الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول»: حصر الأعداد المرشحة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لحصر جميع العاملين الذين وقع عليهم الاختيار بعد التدريبات اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تسكين جميع المرشحين في مواقعهم بمبنى الوزارة ديسمبر المقبل، وفقًا لخطة الدولة في عملية الإصلاح الإداري والهيكلي.

حصر الأعداد المرشحة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة 

من جانبها، بدأت «البترول» في حصر الأعداد المرشحة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بالمجمع الوزاري رقم «2»، وإرسال خطابات لكافة العاملين المرشحين، والتشديد عليهم بسرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الانتقال في موعد غايته 9 نوفمبر الجاري.

 

تجهيز المكاتب لبعض الإدارات
 

وانتهت الوزارة من التشطيبات النهائية للمقر الجديد، بالإضافة إلى عملية التجشير والواجهات، وجار فرش المكاتب لبعض الإدارات التي سيتم نقلها جزئيا.
ومن المقرر انتقال نحو ما يقرب من 1000 عامل كمرحلة أولى تجريبية بشركات القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية وديوان عام وزارة البترول وجهاز تنظيم سوق الغاز.
وفي السياق، شددت وزارة البترول على كافة العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مع ضرورة تلقي اللقاح.

البترول العاصمة الإدارية الجديد وزارة البترول والثروة المعدنية لقاح كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«البترول»: حصر الأعداد المرشحة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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