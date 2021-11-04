29 نوفمبر.. إجراء قرعة كأس العالم للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والذى سوف تستضيفه الإمارات عن إجراء القرعة بشكل رسمي يوم 29 نوفمبر الجاري، لتحديد المباريات وطريق كل فريق نحو المباراة النهائية.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2022 اجتماعها الأول، اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة.

وتأهلت 5 أندية للبطول هي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف والأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ومونتيرى المكسيكى.

وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية بطل أمريكا الجنوبية من بين فريقى بالميراس وفلامينجو البرازيليين، بالإضافة الى بطل أسيا ما بين الهلال السعودى وبوهانج ستيلرز الكورى الجنوبى.