الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

ضحية حادث الحاضرة
ضحية حادث الحاضرة

تنشر «الدستور» أول صورة لضحية حادث الحضرة «عباس» الذي قتل اليوم داخل شقته السكنية بالإسكندرية.

وتواجدت «الدستور» في مكان الجريمة، حيث التقت شهود عيان، وقال إمام المسجد المجاور لمنزل الضحايا، إن الضحية يداوم على الصلاة وكان طيبا حسن السيرة مع جيرانه.

وأضاف محمد يحيى محمد مصطفى، أحد جيران الأسرة، إن الواقعة حدثت صباح اليوم حيث تواجد الابن في طابق غير محل سكنه تحديدا الساعة السادسة صباحا ويظهر عليه علامات الارتباك ومرتديا قفازا بلاستيكيا.

وتابع: «بعد الظهر سمعنا حفيد المجني عليهما يصرخ في الشارع أمام المنزل.. جدو وتيتا اتقتلوا وخالوا اللي قتلهم».

وأكمل شاهد العيان، أن ابن المجني عليهما محل الاتهام لا يظهر عليه أي علامات إدمان تعاطي المخدرات، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يعمل في الخارج لفترة طويلة وعاد إلى الإسكندرية منذ شهور.

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