الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دعوة للتهدئة والحوار».. مباحثات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن السودان

الامم المتحدة
الامم المتحدة

التقى فولكر بيرتس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان ورئيس بعثة يونيتامس، اليوم الخميس، في الخرطوم الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، أولسيغون أوبوسانغو؛ لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

 

وقال فولكر، إن اللقاء مع أولسيغون أوبوسانغو بحث الديناميكيات الإقليمية والوضع في السودان، مضيفا "نجدد دعوتنا وجهودنا المشتركة نحو التهدئة وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المرحلة الانتقالية عن طريق الحوار"، حسب بيان للأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

 

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الجمعة، جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في السودان.

 

وتعقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب رسمي مشترك قدمته كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، بحسب البيان.

 

إطلاق سراح وزراء محتجزين

وقد أمر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في وقت سابق الخميس، بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

 

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الوزراء المطلق سراحهم هم، هاشم حسب الرسول، وحمزة بلول وعلي جدو ويوسف آدم الضي.

 

فولكر بيرتس بعثة يونيتامس السودان أولسيغون أوبوسانغو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبد الفتاح البرهان

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وائل لطفي

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